Вибухи у Хмельницькій області 7 жовтня — РФ випустила ракети

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Emilie Madi

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 7 жовтня. У всіх областях оголошена повітряна тривога через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Вибухи на Хмельниччині 7 жовтня

У Хмельницькій області сьогодні близько 08:35 пролунали потужні вибухи. Зокрема, гучно було у Старокостянтинові.

Скриншот моніторингового каналу

Скриншот моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали про пуски ракет "Кинджал" з ракетоносіїв МіГ-31К.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні, а в небі зафіксовано близько трьох бортів ворожих ракетоносіїв.

Масштабна повітряна тривога в Україні. Фото: alarm.in.ua

Нагадаємо, зранку 7 жовтня вибухи лунали також у Києві та області.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працювала ППО. Є падіння уламків у двох районах Києва.