Вибухи у Хмельницькій області 7 жовтня — РФ випустила ракети

На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 7 жовтня. У всіх областях оголошена повітряна тривога через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Вибухи на Хмельниччині 7 жовтня
У Хмельницькій області сьогодні близько 08:35 пролунали потужні вибухи. Зокрема, гучно було у Старокостянтинові.
Напередодні Повітряні сили попереджали про пуски ракет "Кинджал" з ракетоносіїв МіГ-31К.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні, а в небі зафіксовано близько трьох бортів ворожих ракетоносіїв.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня вибухи лунали також у Києві та області.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працювала ППО. Є падіння уламків у двох районах Києва.
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