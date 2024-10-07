Взрывы в Хмельницкой области 7 октября — РФ выпустила ракеты

В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы
Взрывы в Хмельницкой области раздались утром 7 октября. Во всех областях объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 7 октября
В Хмельницкой области сегодня около 08:35 прогремели мощные взрывы. В частности, было громко в Староконстантинове.
Накануне Воздушные силы предупреждали о пусках ракет "Кинжал" с ракетоносителей МиГ-31К.
В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей Украине, а в небе зафиксировано около трех бортов вражеских ракетоносителей.
Напомним, утром 7 октября взрывы раздавались также в Киеве и области.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работала ПВО. Есть падение обломков в двух районах Киева.
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