Нічний вибух у Дніпропетровській області 7 жовтня — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

Вибух пролунав у Павлограді Дніпропетровської області зараз, уночі в понеділок, 7 жовтня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Павлограді вночі 7 жовтня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:44. Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 00:35 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в бік Павлограда летить швидкісна ціль. Одразу після цього в місті прогримів вибух.

О 00:39 моніторинговий Telegram-канал monitor зазначив, що росіяни вдарили по Павлограду балістикою.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Станом на 00:40 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в дев'яти областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Донецька області.

Повітряна тривога станом на 00:40 7 жовтня

Нагадаємо, увечері 6 жовтня пролунали вибухи в Києві та Київській області. У міській і обласній військових адміністраціях повідомили про загрозу БпЛА та роботу ППО.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару по лісопарку в Харкові та атакували КАБом Черкаську Лозову. Унаслідок обстрілу є руйнування. За попередньою інформацією, постраждали три людини.