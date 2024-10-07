Нічний вибух у Дніпропетровській області 7 жовтня — що відомо про обстріл

У Дніпропетровській області пролунав вибух — подробиці обстрілу
Вибух пролунав у Павлограді Дніпропетровської області зараз, уночі в понеділок, 7 жовтня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
Що відомо про вибух у Павлограді вночі 7 жовтня
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:44. Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
О 00:35 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в бік Павлограда летить швидкісна ціль. Одразу після цього в місті прогримів вибух.
О 00:39 моніторинговий Telegram-канал monitor зазначив, що росіяни вдарили по Павлограду балістикою.
Станом на 00:40 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в дев'яти областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Донецька області.
Нагадаємо, увечері 6 жовтня пролунали вибухи в Києві та Київській області. У міській і обласній військових адміністраціях повідомили про загрозу БпЛА та роботу ППО.
Також ми повідомляли, що росіяни завдали удару по лісопарку в Харкові та атакували КАБом Черкаську Лозову. Унаслідок обстрілу є руйнування. За попередньою інформацією, постраждали три людини.
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