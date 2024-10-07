На Запоріжжі через російську атаку поранено трьох працівників об'єктів інфраструктури

На Запоріжжі росіяни атакували об'єкти інфраструктури, є поранені, — ОВА
Російські війська у понеділок, 7 жовтня, завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя 7 жовтня
"Росія завдала чергових ударів по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, поранення дістали троє співробітників цих обʼєктів. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 БпЛА та дві ракети.
Крім того, у Старокостянтинові на Хмельниччині попередили про небезпеку детонації боєприпасів після ранкової атаки.
Читайте Новини.LIVE!