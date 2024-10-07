На Запоріжжі через російську атаку поранено трьох працівників об'єктів інфраструктури

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Російські війська у понеділок, 7 жовтня, завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 7 жовтня

"Росія завдала чергових ударів по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, поранення дістали троє співробітників цих обʼєктів. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, сьогодні Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 БпЛА та дві ракети.

Крім того, у Старокостянтинові на Хмельниччині попередили про небезпеку детонації боєприпасів після ранкової атаки.