На Запорожье из-за российской атаки ранены трое работников объектов инфраструктуры

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА

Российские войска в понедельник, 7 октября, нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 7 октября

"Россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, ранения получили три сотрудника этих объектов. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Скриншот поста Федорова

Напомним, сегодня Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 БпЛА и две ракеты.

Кроме того, в Староконстантинове Хмельницкой области предупредили об опасности детонации боеприпасов после утренней атаки.