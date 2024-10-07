На Запорожье из-за российской атаки ранены трое работников объектов инфраструктуры

На Запорожье россияне атаковали объекты инфраструктуры, есть раненые, — ОВА
Российские войска в понедельник, 7 октября, нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье 7 октября
"Россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, ранения получили три сотрудника этих объектов. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, сегодня Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 БпЛА и две ракеты.
Кроме того, в Староконстантинове Хмельницкой области предупредили об опасности детонации боеприпасов после утренней атаки.
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