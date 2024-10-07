У Старокостянтинові 7 жовтня заявили про загрозу детонації БК

Люди біля укриття. Ілюстративне фото: REUTERS

У місті Старокостянтинів Хмельницької області у понеділок, 7 жовтня, існує загроза детонації боєприпасів. Вранці російські війська атакували місто, там лунали вибухи.

Про це повідомила пресслужба міської ради у Facebook.

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Атака на Старокостянтинів 7 жовтня

"Прохання перебувати біля укриття: загроза детонації боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису міськради

О 8:29 під час повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Старокостянтинів.

Скриншот допису Повітряних сил

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Тюріна

Нагадаємо, вранці у Старокостянтинові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Також Росія здійснила атаку на місто 27 вересня. Тоді ворог випустив дві ракети у напрямку Старокостянтинова.