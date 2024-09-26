Окупанти вдарили по Хмельниччині Кинджалами 26 вересня

Винищувачі МіГ-31 у повітрі. Фото: росЗМІ

Пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні було зафіксовано у четвер, 26 вересня, у період з 10:00 по 11:00. За даними Повітряних сил, загалом військові РФ випустили три ракети в напрямку Хмельницької області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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За даними Повітряних сил, сьогодні було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору РФ у напрямку міста Старокостянтинів Хмельницької області.

За попередніми даними у небі РФ перебували чотири борти винищувачів МіГ-31K.

"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал", — зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вибухи у Хмельницькій області 26 вересня лунали двічі. У Повітряних силах попередили про пуски російських ракет на західні регіони України. Зокрема, два "Кинджали" рухались у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у четвер, 26 вересня, російські окупанти під час повітряної тривоги пошкодили житлові будівлі у Хмельницькій області. Крім того, відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури регіону.