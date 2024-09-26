Оккупанты ударили по Хмельницкой области Кинжалами 26 сентября

Истребители МиГ-31 в воздухе. Фото: росСМИ

Пуски аэробаллистических ракет "Кинжал" по Украине были зафиксированы в четверг, 26 сентября, в период с 10:00 до 11:00. По данным Воздушных сил, всего военные РФ выпустили три ракеты в направлении Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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По данным Воздушных сил, сегодня было зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства РФ в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области.

По предварительным данным, в небе РФ находились четыре борта истребителей МиГ-31K.

"Информация о местах прилетов или поражений не публична. Просьба быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, взрывы в Хмельницкой области 26 сентября раздавались дважды. В Воздушных силах предупредили о пусках российских ракет на западные регионы Украины. В частности, два "Кинжала" двигались в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в четверг, 26 сентября, российские оккупанты во время воздушной тревоги повредили жилые здания в Хмельницкой области. Кроме того, прошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры региона.