У Повітряних силах назвали кількість ракет та дронів, які збила ППО 7 жовтня

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська у ніч проти понеділка, 7 жовтня, атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 БпЛА та дві ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 7 жовтня

Вночі ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також дронами-камікадзе по Україні.

А вранці, близько 08:20 росіяни запустили три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з трьох літаків МіГ-31К з Тамбовської області.

Повітряні сили виявили та здійснили супровід понад 80 повітряних цілей. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Так, було збито:

дві ракети "Кинджал" на Київщині;

32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Крім того, зафіксовано декілька влучань БпЛА на Харківщині. Також один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів Хмельницької області.

Водночас 37 російських безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Старокостянтинові на Хмельниччині попередили про небезпеку детонації боєприпасів.

Також у Києві після ранкової ракетної атаки відомо вже про три місця падіння уламків. Повідомляється про падіння фрагментів російських ракет на школу, будинок та супермаркет.