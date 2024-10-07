В Воздушных силах назвали количество ракет и дронов, сбитых ПВО 7 октября

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на понедельник, 7 октября, атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 БпЛА и две ракеты.
Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.
Атака на Украину 7 октября
Ночью враг ударил баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также дронами-камикадзе по Украине.
А утром, около 08:20, россияне запустили три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из Тамбовской области.
Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение более 80 воздушных целей. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Так, было сбито:
- две ракеты "Кинжал" на Киевщине;
- 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, зафиксировано несколько попаданий БпЛА в Харьковской области. Также один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинова Хмельницкой области.
В то же время, 37 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.
Напомним, в Староконстантинове в Хмельницкой области предупредили об опасности детонации боеприпасов.
Также в Киеве после утренней ракетной атаки известно уже о трех местах падения обломков. Сообщается о падении фрагментов российских ракет на школу, дом и супермаркет.
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