В Воздушных силах назвали количество ракет и дронов, сбитых ПВО 7 октября

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские войска в ночь на понедельник, 7 октября, атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 БпЛА и две ракеты.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 7 октября

Ночью враг ударил баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также дронами-камикадзе по Украине.

А утром, около 08:20, россияне запустили три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из Тамбовской области.

Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение более 80 воздушных целей. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Так, было сбито:

две ракеты "Кинжал" на Киевщине;

32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, зафиксировано несколько попаданий БпЛА в Харьковской области. Также один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинова Хмельницкой области.

В то же время, 37 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Староконстантинове в Хмельницкой области предупредили об опасности детонации боеприпасов.

Также в Киеве после утренней ракетной атаки известно уже о трех местах падения обломков. Сообщается о падении фрагментов российских ракет на школу, дом и супермаркет.