Российский обстрел Славянска 7 октября — какие последствия

РФ атаковала Славянск, среди раненых двухлетняя девочка — фото последствий
Российские оккупанты в понедельник, 7 октября, атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
Российский обстрел Славянска
Захватчики ранили шесть человек, в том числе двоих детей.
"Среди раненых — двухлетняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу", — рассказал Филашкин.
По его словам, оккупанты обстреляли город вечером, 7 октября. Враг повредил шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.
Сейчас на месте атаки работают органы власти и ответственные службы.
Напомним, 7 октября оккупанты нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.
Также 7 октября оккупанты совершили ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.
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