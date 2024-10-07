Российский обстрел Славянска 7 октября — какие последствия

Последствия российского обстрела Славянска 7 октября. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в понедельник, 7 октября, атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Захватчики ранили шесть человек, в том числе двоих детей.

Последствия российского обстрела Славянска 7 октября. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Среди раненых — двухлетняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу", — рассказал Филашкин.

По его словам, оккупанты обстреляли город вечером, 7 октября. Враг повредил шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.

Последствия российского обстрела Славянска 7 октября. Фото: t.me/VadymFilashkin

Сейчас на месте атаки работают органы власти и ответственные службы.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, 7 октября оккупанты нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.

Также 7 октября оккупанты совершили ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.