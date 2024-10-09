Скільки дронів збили Повітряні сили ЗСУ за добу — статистика

Сили ППО шукають дрони в небі. Фото: Повітряне командування "Південь"

Росіяни атакували Україну у ніч проти 9 жовтня балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Стало відомо, скільки ворожих цілей вдалося знищити Повітряним силам.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Зазначається, що Росія атакувала у ніч проти 9 жовтня кілька регіонів України. Зокрема, по Полтавщині окупанти вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, які запустили з Курської області.

Також окупанти застосували 22 ударні безпілотники, які запустили з Приморсько-Ахтарська в Росії та мису Чауда, що на окупованому півострові Крим.

Для знищення ворожих цілей залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії", — розповіли у Повітряних силах.

Зазначимо, що Росія безперервно практично щодня атакує Україну. Так, учора, 8 жовтня, у Повітряних силах відповіли, що збили 18 ворожих безпілотників. А 7 жовтня повідомляли про знищення двох ракет "Кинджал" та 32 безпілотників.