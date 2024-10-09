Сколько дронов сбили Воздушные силы ВСУ за сутки — статистика

Россияне били "Искандерами" и "Шахедами" — в ПС ВСУ сказали, сколько целей сбили
Россияне атаковали Украину в ночь на 9 октября баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Стало известно, сколько враждебных целей удалось уничтожить Воздушным силам.
Об этом сообщает прессслужба Воздушных сил ВСУ.
Сколько вражеских воздушных целей уничтожили Воздушные силы ВСУ
Отмечается, что Россия атаковала в ночь на 9 октября несколько регионов Украины. В частности, по Полтавщине оккупанты ударили тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, которые запустили из Курской области.
Также оккупанты применили 22 ударных беспилотника, которые запустили из Приморско-Ахтарска в России и мыса Чауда на оккупированном полуострове Крым.
Для уничтожения вражеских целей привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернул в направлении России", — рассказали в Воздушных силах.
Отметим, что Россия непрерывно практически каждый день атакует Украину. Так, вчера, 8 октября, в Воздушных силах ответили, что сбили 18 вражеских беспилотников. А 7 октября сообщали об уничтожении двух ракет "Кинжал" и 32 беспилотника.
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