Ракетно-дронова атака на Україну — у Повітряних силах доповіли про роботу ППО

Робота мобільної групи по "шахедах". Фото: Повітряне командування "Південь"

В Україні у ніч з понеділка на вівторок російські окупанти вдарили по Одеській області балістичними ракетами та влаштували чергову атаку дронів. Всі "шахеди" вдалося збити.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Атака Росії на Україну розпочалася напередодні близько 19:00 та тривала до сьогоднішнього ранку, до 8:30. Окупанти задали удару по Одеській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму. Також росіяни запустили 19 ударних БпЛА з Приморсько-Ахтарська.

Унаслідок протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.

"18 дронів збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію", — йдеться в повідомленні ПС.

Нагадаємо, російські війська 7 жовтня завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань по об'єктах інфраструктури було поранено трьох співробітників.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 7 жовтня на Дніпропетровщині пролунав вибух. РФ здійснила ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.