Ракетно-дроновая атака на Украину — в Воздушных силах доложили о работе ПВО

Работа мобильной группы по "шахедам". Фото: Воздушное командование "Юг"

В Украине в ночь с понедельника на вторник российские оккупанты ударили по Одесской области баллистическими ракетами и устроили очередную атаку дронов. Все "шахеды" удалось сбить.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram во вторник, 8 октября.

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Атака России на Украину началась накануне около 19:00 и продолжалась до сегодняшнего утра, до 8:30. Оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Также россияне запустили 19 ударных БпЛА и риморско-Ахтарска.

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях.

"18 дронов сбито авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БпЛА вернулся в Россию", — говорится в сообщении ВС.

Напомним, российские войска 7 октября нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий по объектам инфраструктуры были ранены трое сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 7 октября в Днепропетровской области раздался взрыв. РФ совершила ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.