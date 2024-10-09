У Херсонській області Росія атакувала геріатричний пансіонат

Росіяни вдарили по будинку престарілих у Херсонській області
Окупанти атакували вночі 9 жовтня будинок опіки у Херсонській області. У геріатричному центрі є постраждалі.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Атака на геріатричний центр у Херсонській області
Слідство встановило, що Росія здійснила атаку з артилерії по Степанівці у Херсонському районі 9 жовтня близько о 02:00 та влучила по геріатричному центрі. Внаслідок атаки поранення отримали двоє медичних працівників.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині постраждало двоє цивільних від вибуху російської міни. Також стало відомо, скільки ворожих цілей збили Повітряні сили ЗСУ цієї ночі.
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