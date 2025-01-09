Обстрелы Херсона 9 января — россияне сбросили КАБ на детский сад

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Российская оккупационная армия в четверг, 9 января, ударила по Херсону из авиации. В результате обстрелов управляемыми авиабомбами есть раненые, а также поврежден детский сад.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Обстрелы Херсона 9 января

Российские войска около 11:00 выпустили три управляемые авиабомбы на Херсон. Одна КАБ попала в частный дом, разрушив его. Там из-под завалов достали мужчину и женщину, их забрала скорая. Известно, что у 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Также в результате вражеского удара возникли пожары. Есть попадания в предприятие и детсад.

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Последствия обстрелов Херсона.

Фото: Херсонская ГВА

Последствия обстрелов Херсона.

Фото: Херсонская ГВА

Последствия обстрелов Херсона.

Фото: Херсонская ГВА

Около 12:00 стало известно о еще двух пострадавших: мужчины в возрасте 52 и 62 лет были на улице в момент попадания КАБ. 62-летнему пострадавшему медики оказали помощь на месте. У него взрывная травма и осколочное ранение правой кисти. А 52-летнего раненого доставили в больницу. У него ссадины лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Позже в больницу обратилось еще три человека. Таким образом, по состоянию на сейчас известно о семи пострадавших.

Напомним, 8 января захватчики нанесли удар по Запорожью. В результате обстрелов пострадали 113 человек, погибли — 13. В городе 9 января также объявили день траура.

Уже в ночь на 9 января оккупационная армия атаковала Украину 70 ударными БпЛА. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.