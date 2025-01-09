Обстріли Херсона 9 січня — росіяни скинули КАБ на дитячий садок

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: Херсонська МВА

Російська окупаційна армія у четвер, 9 січня, вдарила по Херсону з авіації. Внаслідок обстрілів керованими авіабомбами, є поранені, а також пошкоджений дитячий садок.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Російські війська близько 11:00 випустили три керовані авіабомби на Херсон. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. Там з-під завалів дістали чоловіка і жінку, їх забрала швидка. Відомо, що у 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Також внаслідок ворожого удару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: Херсонська МВА

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: Херсонська МВА

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: Херсонська МВА

Наслідки обстрілів Херсона. Фото: Херсонська МВА

Близько 12:00 стало відомо про ще двох постраждалих: чоловіки віком 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. А 52-річного пораненого доставили до лікарні. В нього садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Пізніше до лікарні звернулося ще троє людей. Таким чином, станом на зараз відомо про сімох постраждалих.

Нагадаємо, 8 січня загарбники завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів постраждали 113 людей, загинуло — 13. В місті 9 січня також оголосили день жалоби.

Вже в ніч проти 9 січня окупаційна армія атакувала Україну 70 ударними БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях.