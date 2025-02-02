Обстрел Херсона 2 февраля — в результате атаки есть пострадавшие

Россияне обстреляли центр Херсона из авиации — есть пострадавшие
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Днем 2 февраля оккупанты ударили по жилой застройке города управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.
Последствия обстрела КАБами Херсона
Как отметили в ОВА, россияне атаковали авиацией Херсон — выпустили КАБы по жилой застройке в центре города. Известно о двух пострадавших.
"В больницу в среднем состоянии тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения спины", — говорится в сообщении ОВА.
Еще одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. У 46-летней пострадавшей — взрывная травма, контузия и ранение живота.
Как добавил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сейчас из-под завалов пытаются достать еще одного человека. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.
Напомним, ранее россияне ударили по многоэтажке в Сумах. Количество погибших возросло — в больнице умер молодой парень.
Также в ночь на 2 февраля россияне массированно атаковали Украину. По городам запустили десятки беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!