Обстрел Херсона 2 февраля — в результате атаки есть пострадавшие

Место удара авиабомбами в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Днем 2 февраля оккупанты ударили по жилой застройке города управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.

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Как отметили в ОВА, россияне атаковали авиацией Херсон — выпустили КАБы по жилой застройке в центре города. Известно о двух пострадавших.

"В больницу в среднем состоянии тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения спины", — говорится в сообщении ОВА.

Поврежденный автомобиль в результате обстрела Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Еще одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. У 46-летней пострадавшей — взрывная травма, контузия и ранение живота.

Спасатель на месте обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Как добавил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сейчас из-под завалов пытаются достать еще одного человека. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Спасатели достают из-под завалов людей. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, ранее россияне ударили по многоэтажке в Сумах. Количество погибших возросло — в больнице умер молодой парень.

Также в ночь на 2 февраля россияне массированно атаковали Украину. По городам запустили десятки беспилотников.