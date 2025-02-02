Обстріл Херсона 2 лютого — внаслідок атаки є постраждалі

Росіяни обстріляли центр Херсона з авіації — є постраждалі
Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Вдень 2 лютого окупанти вгатили по житловій забудові міста керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.
Наслідки обстрілу КАБами Херсона
Як зазначили в ОВА, росіяни атакували авіацією Херсон — випустили КАБи по житловій забудові. Наразі відомо про двох постраждалих.
"До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини", — йдеться у повідомленні ОВА.
Ще одна жінка перебуває в лікарні у важкому стані. У 46-річної постраждалої — вибухова травма, контузія та поранення черева.
Як додав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, наразі з-під завалів намагаються дістати ще одну людину. На місці працюють рятувальники, медики й комунальники.
Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по багатоповерхівці у Сумах. Кількість загиблих зросла — в лікарні помер молодий хлопець.
Також у ніч проти 2 лютого росіяни масовано атакували Україну. По містах запустили десятки безпілотників.
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