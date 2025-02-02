Обстріл Херсона 2 лютого — внаслідок атаки є постраждалі

Місце удару авіабомбами в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Вдень 2 лютого окупанти вгатили по житловій забудові міста керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Як зазначили в ОВА, росіяни атакували авіацією Херсон — випустили КАБи по житловій забудові. Наразі відомо про двох постраждалих.

"До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини", — йдеться у повідомленні ОВА.

Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Ще одна жінка перебуває в лікарні у важкому стані. У 46-річної постраждалої — вибухова травма, контузія та поранення черева.

Рятувальник на місці обстрілу в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Як додав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, наразі з-під завалів намагаються дістати ще одну людину. На місці працюють рятувальники, медики й комунальники.

Рятувальники дістають з-під завалів людей. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по багатоповерхівці у Сумах. Кількість загиблих зросла — в лікарні помер молодий хлопець.

Також у ніч проти 2 лютого росіяни масовано атакували Україну. По містах запустили десятки безпілотників.