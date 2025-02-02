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Зросла кількість загиблих через удар РФ по Сумах — помер юнак

2 лютого 2025 14:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Сум 30 січня — у лікарні помер 18-річний Денис Журба
Ліквідація наслідків російського удару. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці 30 січня. У лікарні помер молодий хлопчина.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Facebook.

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Кобзар зазначив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Сум російською армією зросла до 11 осіб.

"У Сумській громаді горе. Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", — йдеться у повідомленні.

У лікарні помер 18-річний Денис Журба,
18-річний Денис Журба, який загинув унаслідок обстрілу РФ. Фото: міськрада Сум

Нагадаємо, уночі 30 січня в Сумах пролунали сильні вибухи. Росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинули мешканці, серед поранених діти — їх ввели в штучну кому, аби врятувати життя.

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