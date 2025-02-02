Обстрел Сум 30 января — в больнице умер 18-летний Денис Журба

Ликвидация последствий российского удара. Фото: ГСЧС

В Сумах снова возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке 30 января. В больнице умер молодой парень.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Facebook.

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Количество погибших возросло

Кобзарь отметил, что количество погибших в результате обстрела Сум российской армией возросло до 11 человек.

"В Сумской громаде горе. Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", — говорится в сообщении.

18-летний Денис Журба, который погиб врезультате обстрела РФ. Фото: горсовет Сум

Напомним, ночью 30 января в Сумах прогремели сильные взрывы. Россияне нанесли удар беспилотником по многоэтажке. В результате атаки погибли жители, среди раненых дети — их ввели в искусственную кому, чтобы спасти жизнь.