Обстрел Сум 30 января — в больнице умер 18-летний Денис Журба

Возросло количество погибших из-за удара РФ по Сумам — умер юноша
В Сумах снова возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке 30 января. В больнице умер молодой парень.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Facebook.
Количество погибших возросло
Кобзарь отметил, что количество погибших в результате обстрела Сум российской армией возросло до 11 человек.
"В Сумской громаде горе. Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 30 января в Сумах прогремели сильные взрывы. Россияне нанесли удар беспилотником по многоэтажке. В результате атаки погибли жители, среди раненых дети — их ввели в искусственную кому, чтобы спасти жизнь.
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