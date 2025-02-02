Обстріл України 2 лютого — Повітряні сили ЗСУ назвали кількість збитих російських дронів

Українські військові відбивають удар росіян. Ілюстративне фото: УНІАН

У ніч проти 2 лютого російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Окупанти запустили десятки безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначили, що росіяни випустили 55 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямку Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

"13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені", — додали у ЗСУ.

Військові підкреслили, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російські війська здійснили атаку на селище Сад у Сумській області. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки.

Також вночі 2 лютого дрон росіян атакував підприємство у Харкові, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.