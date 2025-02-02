Обстрел Украины 2 февраля — Воздушные силы ВСУ назвали количество сбитых российских дронов

Украинские военные отражают удар россиян. Иллюстративное фото: УНИАН

В ночь на 2 февраля российские войска осуществили массированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты запустили десятки беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Сколько БпЛА удалось сбить

В Воздушных силах отметили, что россияне выпустили 55 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направления Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"13 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны", — добавили в ВСУ.

Военные подчеркнули, что в результате российской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ

Напомним, в ночь на 2 февраля российские войска совершили атаку на поселок Сад в Сумской области. В результате удара были повреждены жилые дома.

Также ночью 2 февраля дрон россиян атаковал предприятие в Харькове, в результате чего возник масштабный пожар.