Обстрел Украины 2 февраля — Воздушные силы ВСУ назвали количество сбитых российских дронов

РФ ночью атаковала Украину беспилотниками — сколько сбила ПВО
В ночь на 2 февраля российские войска осуществили массированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты запустили десятки беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Сколько БпЛА удалось сбить
В Воздушных силах отметили, что россияне выпустили 55 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направления Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
"13 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны", — добавили в ВСУ.
Военные подчеркнули, что в результате российской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.
Напомним, в ночь на 2 февраля российские войска совершили атаку на поселок Сад в Сумской области. В результате удара были повреждены жилые дома.
Также ночью 2 февраля дрон россиян атаковал предприятие в Харькове, в результате чего возник масштабный пожар.
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