Российский обстрел Кривого Рога 27 сентября — спасатели ищут людей под завалами

Последствия российского удара по Кривому Рогу. Фото иллюстративное: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 сентября.

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"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, сейчас известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", — говорится в сообщении Нацполиции.

Известно, что разрушениям подверглось административное здание, а также повреждены частные дома, которые расположены рядом.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Лысак отметил, что уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние оценивают как среднее.

Сообщение Лысака. Фото: скриншот

В ГСЧС сообщили, что в настоящее время известно о трех пострадавших. Продолжается аварийно-спасательная операция.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Кривом Роге прогремел сегодня утром, 27 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии стало известно, что враг попал по административному зданию.