Российский обстрел Кривого Рога 27 сентября — спасатели ищут людей под завалами

Россияне атаковали районное управление полиции в Кривом Роге — есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 сентября.
Российский обстрел Кривого Рога
"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, сейчас известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", — говорится в сообщении Нацполиции.
Известно, что разрушениям подверглось административное здание, а также повреждены частные дома, которые расположены рядом.
Лысак отметил, что уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние оценивают как среднее.
В ГСЧС сообщили, что в настоящее время известно о трех пострадавших. Продолжается аварийно-спасательная операция.
Напомним, взрыв в Кривом Роге прогремел сегодня утром, 27 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии стало известно, что враг попал по административному зданию.
Читайте Новини.LIVE!