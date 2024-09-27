Вибух у Кривому Розі зранку 27 вересня — що відомо

У Кривому Розі пролунав гучний вибух
Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав зранку, 27 вересня. Наразі там та в інших регіонах країни оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Кривому Розі
Гучний вибух чутно було у місті близько 09:17.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог здійснив ракетну атаку на місто.
"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — наголосив він.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл. Загарбники запускали ударні безпілотники по півдню Одеської області.
Внаслідок атаки загинули троє людей. Вже відомо про 14 поранених, але за словами рятувальників їх може бути більше.
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