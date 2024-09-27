Взрыв в Кривом Роге утром 27 сентября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области раздался утром, 27 сентября. Там и в других регионах страны объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге

Громкий взрыв слышен был в городе около 09:17.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг совершил ракетную атаку на город.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — подчеркнул он.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты утром, 27 сентября, атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.

В результате атаки погибли три человека. Уже известно о 14 раненых, но по словам спасателей, их может быть больше.