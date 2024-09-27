Взрыв в Кривом Роге утром 27 сентября — что известно

В Кривом Роге раздался громкий взрыв
Взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области раздался утром, 27 сентября. Там и в других регионах страны объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге
Громкий взрыв слышен был в городе около 09:17.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг совершил ракетную атаку на город.
"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — подчеркнул он.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, оккупанты утром, 27 сентября, атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.
В результате атаки погибли три человека. Уже известно о 14 раненых, но по словам спасателей, их может быть больше.
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