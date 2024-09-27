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Росіяни атакували районне управління поліції у Кривому Розі — є постраждалі

27 вересня 2024 10:53
Аркадій Пастула - Редактор
Російський обстріл Кривого Рогу 27 вересня — рятувальники шукають людей під завалами
Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото ілюстративне: t.me/pgo_gov_ua
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти завдали ракетного удару по районному управлінні поліції у Кривому Розі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 27 вересня.

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"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Відомо, що руйнувань зазнала адміністративна будівля, а також пошкоджено приватні будинки, які розташовані поруч. 

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Лисак зазначив, що вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан оцінюють як середній.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

У ДСНС повідомили, що наразі відомо про трьох постраждалих. Триває аварійно-рятувальна операція.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав сьогодні зранку, 27 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що ворог влучив по адміністративній будівлі

війна Кривий Ріг поліція Дніпропетровська область обстріли ракети

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