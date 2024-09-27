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Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі — під завалами можуть бути люди

27 вересня 2024 09:53
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 27 вересня — під завалами адмінбудівлі можуть бути люди
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти зранку, 27 вересня, обстріляли Кривий Ріг. Загарбники вдарили по адміністративній будівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"Ворог поцілив по адмінбудівлі", — розповів Лисак.

За його словами, ймовірно, під завалами можуть бути люди.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав зранку, 27 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також загарбники продовжують вбивати цивільних на території України. Протягом останньої доби у Донецькій області загинуло чотири людини.

війна Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли окупанти

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