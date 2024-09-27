Обстріл Кривого Рогу 27 вересня — під завалами адмінбудівлі можуть бути люди

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Російські окупанти зранку, 27 вересня, обстріляли Кривий Ріг. Загарбники вдарили по адміністративній будівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"Ворог поцілив по адмінбудівлі", — розповів Лисак.

За його словами, ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав зранку, 27 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також загарбники продовжують вбивати цивільних на території України. Протягом останньої доби у Донецькій області загинуло чотири людини.