Обстріл Кривого Рогу 27 вересня — під завалами адмінбудівлі можуть бути люди

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі — під завалами можуть бути люди
27 вересня 2024 09:53
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Російські окупанти зранку, 27 вересня, обстріляли Кривий Ріг. Загарбники вдарили по адміністративній будівлі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
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"Ворог поцілив по адмінбудівлі", — розповів Лисак.
За його словами, ймовірно, під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав зранку, 27 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Також загарбники продовжують вбивати цивільних на території України. Протягом останньої доби у Донецькій області загинуло чотири людини.
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