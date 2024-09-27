Обстрел Кривого Рога 27 сентября — под завалами админздания могут быть люди

Оккупанты ударили по админзданию в Кривом Роге — под завалами могут быть люди
27 сентября 2024 09:53
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Российские оккупанты утром в пятницу, 27 сентября, обстреляли Кривой Рог. Захватчики ударили по административному зданию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
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"Враг попал по админзданию", — рассказал Лысак.
По его словам, возможно, под завалами могут быть люди.
Напомним, взрыв в Кривом Роге раздался сегодня утром, 27 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Также захватчики продолжают убивать гражданских на территории Украины. За последние сутки в Донецкой области погибли четыре человека.
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