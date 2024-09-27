Обстріли Україні вночі 27 вересня — скільки дронів збили сили ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 27 вересня атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. В результаті протиповітряного бою українські бійці збили 24 "шахеди".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Результати роботи ППО вночі 27 вересня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти випустили по Україні:

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму;

дві крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарськ (Росія).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України", — йдеться в повідомленні.

Результати роботи ППО вночі 27 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, рано вранці 27 вересня росіяни атакували Ізмаїл Одеської області. Загинули троє людей. Вже відомо про 14 поранених, але за словами рятувальників їх може бути більше.