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Ночная атака на Украину — сколько российских дронов сбили силы ПВО

27 сентября 2024 09:44
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украине ночью 27 сентября — сколько дронов сбили силы ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 27 сентября атаковали Украину ударными дронами и ракетами разных типов. В результате противовоздушного боя украинские бойцы сбили 24 "шахеда".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Результаты работы ПВО ночью 27 сентября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине:

  • баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма;
  • две крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Россия).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

обстрелы Украины ночью 27 сентября
Результаты работы ПВО в ночь на 27 сентября. Фото: t.me/kpszsu

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ранним утром 27 сентября россияне атаковали Измаил Одесской области. Погибли три человека. Уже известно о 14 раненых, но по словам спасателей, их может быть больше.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные силы

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