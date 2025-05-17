Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия Россия запустила по Украине более 60 дронов —сколько сбила ПВО

Россия запустила по Украине более 60 дронов —сколько сбила ПВО

Ua en ru
Дата публикации 17 мая 2025 13:21
В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование объединенных сил

Российские войска в ночь на субботу, 17 мая, атаковали Украину дронами. Силы противовоздушной обороны сбили над областями 36 российских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Украину

Ночью враг атаковал 62 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами из Курска, Орла, Шаталово, Гвардейского и Крыма.

Российское нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 36 ударных дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре Украины. Еще шесть беспилотников были локально потеряны.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одещина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донеччина.

null
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, сегодня оккупанты атаковали автобус в Сумской области, в котором находились люди.

Спасатели деблокировали из автобуса тела погибших в результате атаки, известно о девяти жертвах.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /