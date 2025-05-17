В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ

Россия запустила по Украине более 60 дронов —сколько сбила ПВО
Российские войска в ночь на субботу, 17 мая, атаковали Украину дронами. Силы противовоздушной обороны сбили над областями 36 российских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину
Ночью враг атаковал 62 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами из Курска, Орла, Шаталово, Гвардейского и Крыма.
Российское нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 36 ударных дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре Украины. Еще шесть беспилотников были локально потеряны.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одещина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донеччина.
Напомним, сегодня оккупанты атаковали автобус в Сумской области, в котором находились люди.
Спасатели деблокировали из автобуса тела погибших в результате атаки, известно о девяти жертвах.
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