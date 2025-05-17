Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Росія запустила по Україні понад 60 дронів — скільки збила ППО

Росія запустила по Україні понад 60 дронів — скільки збила ППО

Ua en ru
Дата публікації: 17 травня 2025 13:21
У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Командування об'єднаних сил

Російські війська в ніч проти суботи, 17 травня, атакували Україну дронами. Сили протиповітряної оборони збили над областями 36 російських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Україну

Вночі ворог атакував 62 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з Курська, Орла, Шаталового, Гвардійського та Криму. 

Російський напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 ударних дронів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі України. Ще шість безпілотників були локаційно втрачені. 

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

null
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували автобус в Сумській області, в якому перебували люди.

Рятувальники деблокували з автобуса тіла загиблих внаслідок атаки, відомо про дев'ять жертв.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /