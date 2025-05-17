У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ

Росія запустила по Україні понад 60 дронів — скільки збила ППО
Російські війська в ніч проти суботи, 17 травня, атакували Україну дронами. Сили протиповітряної оборони збили над областями 36 російських безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну
Вночі ворог атакував 62 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з Курська, Орла, Шаталового, Гвардійського та Криму.
Російський напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 ударних дронів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі України. Ще шість безпілотників були локаційно втрачені.
Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували автобус в Сумській області, в якому перебували люди.
Рятувальники деблокували з автобуса тіла загиблих внаслідок атаки, відомо про дев'ять жертв.
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