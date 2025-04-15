В Воздушных силах сообщили, сколько целей РФ сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Армія Inform

Российские войска во вторник, 15 апреля, запустили по Украине 52 дрона-камикадзе и одну баллистическую ракету. Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников в небе над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 15 апреля

Ночью враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23", запустив ее из Курской области. Также на украинские города полетели 52 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Вражеское нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 12:00 известно о сбитии 26 дронов на востоке, севере и в центре Украины. Еще 19 беспилотников были локационно потеряны.

Кроме того, в результате атаки россиян пострадали Сумская и Донецкая области.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, за сутки враг неоднократно обстреливал Харьковскую область дронами, КАБами и из РСЗО.

В результате атак на Днепропетровщину один человек пострадал, повреждена гражданская инфраструктура.

А Запорожскую область россияне обстреляли 517 раз за сутки — погиб человек.