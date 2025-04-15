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РФ вдарила понад 500 разів по Запорізькій області, є загибла

15 квітня 2025 08:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Окупанти понад 500 разів атакували Запорізьку область за добу
Пожежа після атаки. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська протягом минулої доби 517 разів били по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинув один чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА у Telegram у вівторок, 15 квітня.

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Протягом доби від російських ударів постраждали 14 населених пунктів Запорізької області:

  • 14 авіаційних ударів ворог завдав по Новояковлівці, Степногірську, Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці;
  • 376 БпЛА атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новояковлівку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
  • вісім разів росіяни з РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку;
  • 119 артударів завдали по Кам'янському, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці. 
Запорізька область після атак РФ 14 квітня
Наслідки атаки. Фото: ОВА

В ОВА зазначили, що отримали 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Сумах 13 квітня відомо про 35 загиблих.

У міноборони РФ підтвердили інформацію, що удар був завданий балістичними ракетами "Іскандер-М".

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