Оккупанты более 500 раз атаковали Запорожскую область за сутки

Пожар после атаки после атаки. Иллюстративное фото: Запорожская ОГА

Российские войска за прошедшие сутки 517 раз били по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА в Telegram во вторник, 15 апреля.

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В течение суток от российских ударов пострадали 14 населенных пунктов Запорожской области:

14 авиационных ударов враг нанес по Новояковлевке, Степногорску, Гуляйполю, Зализничном, Степовом, Щербакам, Малиновке;

376 БпЛА атаковали Запорожье, Малокатериновку, Новояковлевку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;

восемь раз россияне из РСЗО накрыли Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Щербаки и Новодаровку;

119 артударов нанесли по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.

Последствия атаки. Фото: ОВА

В ОГА отметили, что получили 14 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Скриншот поста ОВА

Напомним, в результате российского ракетного удара по Сумам 13 апреля известно о 35 погибших.

В минобороны РФ подтвердили информацию, что удар был нанесен баллистическими ракетами "Искандер-М".