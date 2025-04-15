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РФ ударила более 500 раз по Запорожской области, есть погибшая

15 апреля 2025 08:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Оккупанты более 500 раз атаковали Запорожскую область за сутки
Пожар после атаки после атаки. Иллюстративное фото: Запорожская ОГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска за прошедшие сутки 517 раз били по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА в Telegram во вторник, 15 апреля.

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В течение суток от российских ударов пострадали 14 населенных пунктов Запорожской области:

  • 14 авиационных ударов враг нанес по Новояковлевке, Степногорску, Гуляйполю, Зализничном, Степовом, Щербакам, Малиновке;
  • 376 БпЛА атаковали Запорожье, Малокатериновку, Новояковлевку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
  • восемь раз россияне из РСЗО накрыли Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Щербаки и Новодаровку;
  • 119 артударов нанесли по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.
Запорожская область после атаки РФ 14 апреля
Последствия атаки. Фото: ОВА

В ОГА отметили, что получили 14 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, в результате российского ракетного удара по Сумам 13 апреля известно о 35 погибших.

В минобороны РФ подтвердили информацию, что удар был нанесен баллистическими ракетами "Искандер-М".

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