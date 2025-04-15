Оккупанты более 500 раз атаковали Запорожскую область за сутки

РФ ударила более 500 раз по Запорожской области, есть погибшая
Российские войска за прошедшие сутки 517 раз били по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА в Telegram во вторник, 15 апреля.
Обстрелы Запорожской области
В течение суток от российских ударов пострадали 14 населенных пунктов Запорожской области:
- 14 авиационных ударов враг нанес по Новояковлевке, Степногорску, Гуляйполю, Зализничном, Степовом, Щербакам, Малиновке;
- 376 БпЛА атаковали Запорожье, Малокатериновку, Новояковлевку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
- восемь раз россияне из РСЗО накрыли Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Щербаки и Новодаровку;
- 119 артударов нанесли по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.
В ОГА отметили, что получили 14 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Сумам 13 апреля известно о 35 погибших.
В минобороны РФ подтвердили информацию, что удар был нанесен баллистическими ракетами "Искандер-М".
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