У Повітряних силах повідомили, скільки цілей РФ збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Армія Inform

Російські війська у вівторок, 15 квітня, запустили по Україні 52 дрони-камікадзе та одну балістичну ракету. Сили ППО знищили 26 безпілотників в небі над областями.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 15 квітня

Вночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23", запустивши її з Курської області. Також на українські міста полетіло 52 ударних дрона типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Ворожий напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 12:00 відомо про збиття 26 дронів на сході, півночі та в центрі України. Ще 19 безпілотників були локаційно втрачені.

Крім того, внаслідок атаки росіян постраждали Сумська та Донецька області.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, за добу ворог неодноразово обстрілював Харківську область дронами, КАБами та з РСЗВ.

Внаслідок атак на Дніропетровщину одна людина постраждала, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

А Запорізьку область росіяни обстріляли 517 разів за добу — загинув чоловік.