На Дніпропетровщині лунали вибухи — постраждала жінка

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів відомо про одну постраждалу.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Увечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район дронами-камікадзе — влучання відбулося в Мирівській і Марганецькій громадах.

Пошкоджена покрівля та вікна будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Там постраждала 78-річна жінка — їй надали медичну допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

Пошкоджений дах. Фото: Дніпропетровська ОВА

Розбите вікно. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений дах будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також вчора ворог завдав удару авіабомбою по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені шість приватних будинків. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Крім того, воїни ППО знищили в небі над областю два дрони.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, ворог атакував Запорізьку область понад 500 разів за минулу добу, загинула людина.

Вчора стало відомо про ще одного загиблого внаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 35.