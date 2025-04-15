На Дніпропетровщині лунали вибухи — постраждала жінка

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБом — є поранена
Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів відомо про одну постраждалу.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріли Дніпропетровщини
Увечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район дронами-камікадзе — влучання відбулося в Мирівській і Марганецькій громадах.
Там постраждала 78-річна жінка — їй надали медичну допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.
Також вчора ворог завдав удару авіабомбою по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені шість приватних будинків. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.
Крім того, воїни ППО знищили в небі над областю два дрони.
Нагадаємо, ворог атакував Запорізьку область понад 500 разів за минулу добу, загинула людина.
Вчора стало відомо про ще одного загиблого внаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 35.
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