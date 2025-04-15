Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБом — є поранена arrow

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та КАБом — є поранена

15 квітня 2025 08:25
Євгенія Брюховецька - редактор
На Дніпропетровщині лунали вибухи — постраждала жінка
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів відомо про одну постраждалу.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Дніпропетровщини

Увечері та вранці росіяни атакували Нікопольський район дронами-камікадзе — влучання відбулося в Мирівській і Марганецькій громадах.

Руйнування після атаки КАБом: Синельниківський район під ворожим вогнем
Пошкоджена покрівля та вікна будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА
Понівечені двори та дахи: наслідки удару по Великомихайлівській громаді
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
Шість приватних будинків постраждали від авіаудару по Синельниківщині
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Там постраждала 78-річна жінка — їй надали медичну допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок та господарська споруда. 

Руйнування внаслідок ударів: Дніпропетровщина оговтується після атаки
Пошкоджений дах. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дрони-камікадзе атакували Нікопольщину: зруйновано будинок і господарство
Розбите вікно. Фото: Дніпропетровська ОВА
На Дніпропетровщині через атаки постраждала 78-річна жінка
Пошкоджений дах будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також вчора ворог завдав удару авіабомбою по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені шість приватних будинків. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Крім того, воїни ППО знищили в небі над областю два дрони. 

null
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, ворог атакував Запорізьку область понад 500 разів за минулу добу, загинула людина.

Вчора стало відомо про ще одного загиблого внаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 35.

Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні атака КАБ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама