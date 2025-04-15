На Днепропетровщине раздавались взрывы - пострадала женщина

Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепропетровщины

Вечером и утром россияне атаковали Никопольский район дронами-камикадзе — попадание произошло в Мировской и Марганецкой громадах.

Поврежденная кровля и окна дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Там пострадала 78-летняя женщина — ей оказали медицинскую помощь на месте. В результате атаки поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

Поврежденная крыша. Фото: Днепропетровская ОГА

Разбитое окно. Фото: Днепропетровская ОГА

Поврежденная крыша дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Также вчера враг нанес удар авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там повреждены шесть частных домов. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Кроме того, воины ПВО уничтожили в небе над областью два дрона.

Скриншот поста Лысака

Напомним, враг атаковал Запорожскую область более 500 раз за минувшие сутки, погиб человек.

Вчера стало известно о еще одном погибшем в результате российской ракетной атаки по Сумах 13 апреля. Таким образом, количество жертв возросло до 35.