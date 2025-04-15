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Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБом — есть раненая

15 апреля 2025 08:25
Евгения Брюховецкая - редактор
На Днепропетровщине раздавались взрывы - пострадала женщина
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепропетровщины

Вечером и утром россияне атаковали Никопольский район дронами-камикадзе — попадание произошло в Мировской и Марганецкой громадах.

Руйнування після атаки КАБом: Синельниківський район під ворожим вогнем
Поврежденная кровля и окна дома. Фото: Днепропетровская ОГА
Понівечені двори та дахи: наслідки удару по Великомихайлівській громаді
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА
Шість приватних будинків постраждали від авіаудару по Синельниківщині
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Там пострадала 78-летняя женщина — ей оказали медицинскую помощь на месте. В результате атаки поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

Руйнування внаслідок ударів: Дніпропетровщина оговтується після атаки
Поврежденная крыша. Фото: Днепропетровская ОГА
Дрони-камікадзе атакували Нікопольщину: зруйновано будинок і господарство
Разбитое окно. Фото: Днепропетровская ОГА
На Дніпропетровщині через атаки постраждала 78-річна жінка
Поврежденная крыша дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Также вчера враг нанес удар авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там повреждены шесть частных домов. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Кроме того, воины ПВО уничтожили в небе над областью два дрона.

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Скриншот поста Лысака

Напомним, враг атаковал Запорожскую область более 500 раз за минувшие сутки, погиб человек.

Вчера стало известно о еще одном погибшем в результате российской ракетной атаки по Сумах 13 апреля. Таким образом, количество жертв возросло до 35.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине атака КАБ
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