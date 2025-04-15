На Днепропетровщине раздавались взрывы - пострадала женщина

Враг атаковал Днепропетровщину дронами и КАБом — есть раненая
Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов известно об одной пострадавшей.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Днепропетровщины
Вечером и утром россияне атаковали Никопольский район дронами-камикадзе — попадание произошло в Мировской и Марганецкой громадах.
Там пострадала 78-летняя женщина — ей оказали медицинскую помощь на месте. В результате атаки поврежден частный дом и хозяйственная постройка.
Также вчера враг нанес удар авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там повреждены шесть частных домов. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Кроме того, воины ПВО уничтожили в небе над областью два дрона.
Напомним, враг атаковал Запорожскую область более 500 раз за минувшие сутки, погиб человек.
Вчера стало известно о еще одном погибшем в результате российской ракетной атаки по Сумах 13 апреля. Таким образом, количество жертв возросло до 35.
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