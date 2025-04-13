В Воздушных силах сообщили, сколько дронов сбила ПВО ночью

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на воскресенье, 13 апреля, атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила в небе над областями 43 беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 13 апреля

Ночью враг запустил 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Нападение россиян отражала украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 43 дронов на севере, юге и в центре страны. Еще 12 беспилотников были локационно потеряны.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В Генштабе сообщили об оперативной ситуации.

А в ISW сообщили об изменении тактики россиян в отношении дроновых обстрелов Украины. Они пытаются перегрузить ПВО.