У Повітряних силах повідомили, скільки дронів збила ППО вночі

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська в ніч проти неділі, 13 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила в небі над областями 43 безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Україну 13 квітня

Вночі ворог запустив 55 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Напад росіян відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 дронів на півночі, півдні та в центрі країни. Ще 12 безпілотників були локаційно втрачені.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. У Генштабі повідомили про оперативну ситуацію.

А в ISW повідомили про зміну тактики росіян щодо дронових обстрілів України. Вони намагаються перевантажити ППО.