У Повітряних силах повідомили, скільки дронів збила ППО вночі

Росія запустила по Україні 55 дронів — скільки збила ППО
Російські війська в ніч проти неділі, 13 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила в небі над областями 43 безпілотники.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 13 квітня
Вночі ворог запустив 55 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Напад росіян відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 дронів на півночі, півдні та в центрі країни. Ще 12 безпілотників були локаційно втрачені.
Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. У Генштабі повідомили про оперативну ситуацію.
А в ISW повідомили про зміну тактики росіян щодо дронових обстрілів України. Вони намагаються перевантажити ППО.
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