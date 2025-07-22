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Главная Армия Россия ночью атаковала дронами — сколько целей сбила ПВО

Россия ночью атаковала дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 10:04
Сколько воздушных целей РФ сбили ночью - сводка ПС
Мобильные огневые группы. Иллюстративное фото: Командование ОС ВСУ

Российские оккупанты в ночь на вторник, 22 июля, атаковали Украину. Силы ПВО сбили 26 вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 22 июля

Ночью россияне запустили 42 дрона с направлений: Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

По состоянию на 9:00 Силы ПВО сбили 26 российских дронов в небе над югом и востоком страны. В то же время еще семь беспилотников были локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Кроме того, к сожалению, зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех местах, а также поджог обломков сбитых дронов на трех локациях.

Скільки цілей РФ було збито вночі 22 липня
Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Сумах в результате российского удара авиабомбой есть раненые.

В Краматорске Донецкой области КАБ попал в дом, погиб ребенок.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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