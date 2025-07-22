Сколько воздушных целей РФ сбили ночью - сводка ПС

Россия ночью атаковала дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на вторник, 22 июля, атаковали Украину. Силы ПВО сбили 26 вражеских целей.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 22 июля
Ночью россияне запустили 42 дрона с направлений: Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.
По состоянию на 9:00 Силы ПВО сбили 26 российских дронов в небе над югом и востоком страны. В то же время еще семь беспилотников были локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.
Кроме того, к сожалению, зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех местах, а также поджог обломков сбитых дронов на трех локациях.
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