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Головна Армія Понад 520 ударів за добу — наслідки обстрілів Запорізької області

Понад 520 ударів за добу — наслідки обстрілів Запорізької області

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Дата публікації: 22 липня 2025 08:18
Росія понад 520 разів атакувала Запорізьку область, є поранений
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська протягом доби вчергове вдарили по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки поранений чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Атака на Запорізьку область 

Упродовж доби окупанти 522 рази вдарили по 14 населених пунктах Запорізької області. П'ять авіаційних атак зазнали Плавні, Приморське та Малинівка.

Внаслідок обстрілу Василівського району поранений чоловік. Ворог запустив 373 БпЛА, більшість з яких переважно FPV-дрони, по Запоріжжю, Кушугумі, Степногірську, Приморському, Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Ще два обстріли із РСЗВ накрили Малинівку, а 142 артудари росіяни завдали по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, влада отримала 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, росіяни скинули КАБ на будинки у Сумах, серед постраждалих діти.

А вчора поблизу будинку у Києві сапери виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні атака FPV-дрони
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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