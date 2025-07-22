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Головна Армія Ворог скинув КАБ на будинки у Сумах — кадри наслідків від ДСНС

Ворог скинув КАБ на будинки у Сумах — кадри наслідків від ДСНС

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Дата публікації: 22 липня 2025 07:51
Росія завдала авіаудару по Сумах — є постраждалі
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська увечері в понеділок, 21 липня, атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 22 липня

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Атака на Суми 

Вчора увечері Росія вдарила КАБами по Сумах. На місце влучання прибули рятувальники, вони евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох людей, ліквідували осередки вогню і обстежили територію.

Внаслідок атаки поранено трьох людей, з них одна дитина. За даними ДСНС, за медичною допомогою звернулися 12 людей.

Рятувальники працюють на місці авіаудару в Сумах, евакуюють мешканців та ліквідовують пожежу
Рятувальник допомагає постраждалій. Фото: ДСНС
Поліція та ДСНС на місці удару ворожого КАБу у Сумах 21 липня
Рятувальники та поліція на місці удару. Фото: ДСНС
Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі після російського авіаудару по Сумах
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Відомо, що через російську атаку пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, а також торгівельний центр.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Київ ракетами та дронами, було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".

Згодом сапери виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала, поблизу будинку у столиці.

ДСНС Суми війна в Україні атака Авіаудар КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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