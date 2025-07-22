Росія завдала авіаудару по Сумах — є постраждалі

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська увечері в понеділок, 21 липня, атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 22 липня

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Вчора увечері Росія вдарила КАБами по Сумах. На місце влучання прибули рятувальники, вони евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох людей, ліквідували осередки вогню і обстежили територію.

Внаслідок атаки поранено трьох людей, з них одна дитина. За даними ДСНС, за медичною допомогою звернулися 12 людей.

Рятувальник допомагає постраждалій. Фото: ДСНС

Рятувальники та поліція на місці удару. Фото: ДСНС

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Відомо, що через російську атаку пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, а також торгівельний центр.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Київ ракетами та дронами, було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".

Згодом сапери виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала, поблизу будинку у столиці.