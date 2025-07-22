Росія завдала авіаудару по Сумах — є постраждалі

Ворог скинув КАБ на будинки у Сумах — кадри наслідків від ДСНС
Російські війська увечері в понеділок, 21 липня, атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 22 липня
Атака на Суми
Вчора увечері Росія вдарила КАБами по Сумах. На місце влучання прибули рятувальники, вони евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох людей, ліквідували осередки вогню і обстежили територію.
Внаслідок атаки поранено трьох людей, з них одна дитина. За даними ДСНС, за медичною допомогою звернулися 12 людей.
Відомо, що через російську атаку пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, а також торгівельний центр.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували Київ ракетами та дронами, було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".
Згодом сапери виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала, поблизу будинку у столиці.
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