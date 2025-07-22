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Главная Армия Враг сбросил КАБ на дома в Сумах — кадры последствий от ГСЧС

Враг сбросил КАБ на дома в Сумах — кадры последствий от ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 07:51
Россия нанесла авиаудар по Сумах - есть пострадавшие
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером в понедельник, 21 июля, атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 22 июля

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Атака на Сумы

Вчера вечером Россия ударила КАБами по Сумам. На место попадания прибыли спасатели, они эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух человек, ликвидировали очаги огня и обследовали территорию.

В результате атаки ранены три человека, из них один ребенок. По данным ГСЧС, за медицинской помощью обратились 12 человек.

Рятувальники працюють на місці авіаудару в Сумах, евакуюють мешканців та ліквідовують пожежу
Спасатель помогает пострадавшей. Фото: ГСЧС
Поліція та ДСНС на місці удару ворожого КАБу у Сумах 21 липня
Спасатели и полиция на месте удара. Фото: ГСЧС
Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі після російського авіаудару по Сумах
Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

Известно, что из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, а также торговый центр.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера россияне атаковали Киев ракетами и дронами, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Впоследствии саперы обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала, вблизи дома в столице.

ГСЧС Сумы война в Украине атака Авиаудар КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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