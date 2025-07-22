Россия нанесла авиаудар по Сумах - есть пострадавшие

Враг сбросил КАБ на дома в Сумах — кадры последствий от ГСЧС
Российские войска вечером в понедельник, 21 июля, атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 22 июля
Атака на Сумы
Вчера вечером Россия ударила КАБами по Сумам. На место попадания прибыли спасатели, они эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух человек, ликвидировали очаги огня и обследовали территорию.
В результате атаки ранены три человека, из них один ребенок. По данным ГСЧС, за медицинской помощью обратились 12 человек.
Известно, что из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, а также торговый центр.
Напомним, вчера россияне атаковали Киев ракетами и дронами, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Впоследствии саперы обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала, вблизи дома в столице.
Читайте Новини.LIVE!