Россия более 520 раз атаковала Запорожскую область, есть раненый

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска в течение суток в очередной раз ударили по населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки ранен мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 22 июля.

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Атака на Запорожскую область

В течение суток оккупанты 522 раза ударили по 14 населенным пунктам Запорожской области. Пять авиационных атак подверглись Плавни, Приморское и Малиновка.

В результате обстрела Васильевского района ранен мужчина. Враг запустил 373 БпЛА, большинство из которых преимущественно FPV-дроны, по Запорожью, Кушугуме, Степногорску, Приморскому, Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

Еще два обстрела из РСЗО накрыли Малиновку, а 142 артудара россияне нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Кроме того, власти получили 29 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.

Скриншот поста Федорова

Напомним, россияне сбросили КАБ на дома в Сумах, среди пострадавших дети.

А вчера возле дома в Киеве саперы обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала.