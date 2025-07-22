Скільки повітряних цілей РФ збили вночі — зведення ПС

Мобільні вогневі групи. Ілюстративне фото: Командування ОС ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти вівторка, 22 липня, атакували Україну. Сили ППО збили 26 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 22 липня

Вночі росіяни запустили 42 дрони з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

Станом на 9:00 Сили ППО збили 26 російських дронів у небі над півднем та сходом країни. Водночас ще сім безпілотників були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Крфім того, на жаль, зафіксовано влучання дев'яти БпЛА у трьох місцях, а також паління уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Сумах внаслідок російського удару авіабомбою є поранені.

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