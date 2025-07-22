Окупанти атакували Краматорськ — загинула дитина

Будинок після влучання КАБу. Фото: кадр з відео

Російські війська у вівторок, 22 липня, вдарили по багатоповерхівці у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинула дитина.

Про це повідомив голова МВА Олександр Гончаренко у Facebook.

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Так, сьогодні вночі росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок, там виникла пожежа.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого — це хлопець 2015 року народження. Також постраждали п'ятеро людей, вони отримують медичну допомогу.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, ворог вдарив КАБом по будинку у Сумах, є постраждалі.

А населені пункти Запоріжжя понад 500 разів опинялися під атакою РФ за минулу добу, поранено чоловіка.