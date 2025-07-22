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Головна Армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Краматорську — загинула дитина

РФ вдарила по багатоповерхівці у Краматорську — загинула дитина

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Дата публікації: 22 липня 2025 09:42
Окупанти атакували Краматорськ — загинула дитина
Будинок після влучання КАБу. Фото: кадр з відео

Російські війська у вівторок, 22 липня, вдарили по багатоповерхівці у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинула дитина.

Про це повідомив голова МВА Олександр Гончаренко у Facebook.

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Так, сьогодні вночі росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок, там виникла пожежа.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого — це хлопець 2015 року народження. Також постраждали п'ятеро людей, вони отримують медичну допомогу.

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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, ворог вдарив КАБом по будинку у Сумах, є постраждалі.

А населені пункти Запоріжжя понад 500 разів опинялися під атакою РФ за минулу добу, поранено чоловіка. 

діти Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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