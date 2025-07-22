Окупанти атакували Краматорськ — загинула дитина

РФ вдарила по багатоповерхівці у Краматорську — загинула дитина
Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 09:42
Будинок після влучання КАБу. Фото: кадр з відео
Російські війська у вівторок, 22 липня, вдарили по багатоповерхівці у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинула дитина.
Про це повідомив голова МВА Олександр Гончаренко у Facebook.
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Так, сьогодні вночі росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок, там виникла пожежа.
Станом на 7:30 відомо про одного загиблого — це хлопець 2015 року народження. Також постраждали п'ятеро людей, вони отримують медичну допомогу.
Нагадаємо, ворог вдарив КАБом по будинку у Сумах, є постраждалі.
А населені пункти Запоріжжя понад 500 разів опинялися під атакою РФ за минулу добу, поранено чоловіка.
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