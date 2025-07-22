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Главная Армия РФ ударила по многоэтажке в Краматорске — погиб ребенок

РФ ударила по многоэтажке в Краматорске — погиб ребенок

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Дата публикации 22 июля 2025 09:42
Оккупанты атаковали Краматорск - погиб ребенок
Дом после попадания КАБа после попадания в него. Фото: кадр из видео

Российские войска во вторник, 22 июля, ударили по многоэтажке в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил председатель ГВА Александр Гончаренко в Facebook.

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Так, сегодня ночью россияне сбросили авиабомбу на Краматорск, которая попала в многоквартирный жилой дом, там возник пожар.

По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — это парень 2015 года рождения. Также пострадали пять человек, они получают медицинскую помощь.

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Скриншот поста Гончаренко

Напомним, враг ударил КАБом по дому в Сумах, есть пострадавшие.

А населенные пункты Запорожья более 500 раз оказывались под атакой РФ за минувшие сутки, ранен мужчина.

дети Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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