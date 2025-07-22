Оккупанты атаковали Краматорск - погиб ребенок

РФ ударила по многоэтажке в Краматорске — погиб ребенок
Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 09:42
Дом после попадания КАБа после попадания в него. Фото: кадр из видео
Российские войска во вторник, 22 июля, ударили по многоэтажке в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погиб ребенок.
Об этом сообщил председатель ГВА Александр Гончаренко в Facebook.
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Так, сегодня ночью россияне сбросили авиабомбу на Краматорск, которая попала в многоквартирный жилой дом, там возник пожар.
По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем — это парень 2015 года рождения. Также пострадали пять человек, они получают медицинскую помощь.
Напомним, враг ударил КАБом по дому в Сумах, есть пострадавшие.
А населенные пункты Запорожья более 500 раз оказывались под атакой РФ за минувшие сутки, ранен мужчина.
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